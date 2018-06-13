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Ураган и сильные ливни: непогода натворила бед на западе Украины

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На западе Украины бушевала непогода
На западе Украины бушевала непогода / www.slovoidilo.ua

Сильные порывы ветра, дождь с градом, который местами был размером с яйцо – летняя стихия наделала вреда в западном регионе. Накануне непогода бушевала в семи областях – Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой.

Почти 240 населенных пунктов остались без света, обошлось без жертв.

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Поврежденные крыши, уничтоженные овощи, поваленные деревья. Ремонтники работают в усиленном режиме, люди приходят в себя и наводят порядок в своих жилищах.

Наслідки негоди на Тернопільщині

Последствия непогоды на Тернопольщине

На Тернопольщине грозы с градом, сопровождаемые сильными порывами ветра повредили дома жителей.

Вследствие осложнения погодных условий на территории Тернопольской области в селе Шибалин Бережанского района прошел ураган с грозой и градом. По состоянию на 20:00 в данном населенном пункте повреждены кровля жилого дома на площади ориентировочно 100 квадратных метров, заилен и подтоплены 6 домохозяйств,
– говорится в сообщении пресс–службы ГУ Госчс в Тернопольской области.

Непогода натворила бед в Черновицкой области. На территории области были повалены деревья, без электричества остались 48 населенных пунктов, повреждены десятки зданий.

Негода в Чернівцях

Непогода в Черновцах

Плохие погодные условия послужили причиной обесточивания 60 населенных пунктов на Хмельничинні.

"В Хмельницком на улице Набережной вечером разряд молнии попал в частный жилой дом. Огнем повреждены стены, перекрытие, домашние вещи. Через 10 минут молния попала в дом на улице Костюшко. Огонь повредил покрытие. Пожар ликвидировало население", – отмечают в ГСЧС области.

Смотрите видео непогоды на западе Украины:

Сильный ветер, град и ливни не обошли Закарпатскую область. На территории области в результате непогоды повреждены кровли 182 жилых домов. Ураган повалил деревья на автодороги. Местные жители вместе со спасательной службой будут ликвидировать последствия летней стихии.

Закарпатці ремонтують покрівлю після стихії

Закарпатцы ремонтируют кровлю после стихии

Синоптики прогнозируют крайне переменчивую погоду – в одних областях столбики термометров достигнут 30 градусов тепла, а в других дальше будут дожди и грозы.

Напомним, во вторник, 12 июня, в Закарпатской области прошел сильный ливень. В Ужгороде и Мукачево дождь сопровождался обильным градом. Такую погоду в Закарпатской области синоптики прогнозируют и в ближайшие несколько дней.

Теги: Новости Украины ГСЧС Погода Тернополь Новости Черновцов Новости Львова Непогода в Украине Новости Закарпатья Винница Хмельницкая область
Источник: 24 Канал
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