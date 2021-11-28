Как отметили спасатели, число жертв может возрасти, так как шторм двинулся на юг страны.

Важно Мощный ветер, дождь и снег: в Великобритании шторм унес жизни двоих людей

Что известно о шторме в Великобритании

Стихия накрыла северные части Великобритании 26 ноября. Больше всего пострадали:

отдельные регионы Англии;

Шотландии,

Северной Ирландии.

Шторм, который метеорологический офис страны назвал Арвен, стал первым зимним штормом в стране в этом году. Он ударил по стране с порывами ветра в 160 километров в час. Сильный ветер в течение дня будет двигаться на юг по Великобритании, постепенно ослабевая. Синоптики прогнозируют, что стихия утихнет к концу суток.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют, что Арвен перейдет через Северное море и дойдет аж до Европы. Но к тому времени он значительно ослабнет.

Жертвами шторма стали 3 человека

По состоянию на 28 ноября шторм унес жизни не менее 3 человек. Все жертвы в Соединенном Королевстве погибли под поваленными деревьями.

Шторм также вызвал перекрытие дорог, задержки поездов, отключения электроэнергии и высокие волны.



Траектория движения шторма / Скриншот с Google Maps