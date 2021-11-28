Как отметили спасатели, число жертв может возрасти, так как шторм двинулся на юг страны.
Важно Мощный ветер, дождь и снег: в Великобритании шторм унес жизни двоих людей
Что известно о шторме в Великобритании
Стихия накрыла северные части Великобритании 26 ноября. Больше всего пострадали:
- отдельные регионы Англии;
- Шотландии,
- Северной Ирландии.
Шторм, который метеорологический офис страны назвал Арвен, стал первым зимним штормом в стране в этом году. Он ударил по стране с порывами ветра в 160 километров в час. Сильный ветер в течение дня будет двигаться на юг по Великобритании, постепенно ослабевая. Синоптики прогнозируют, что стихия утихнет к концу суток.
Жертвами шторма стали 3 человека
По состоянию на 28 ноября шторм унес жизни не менее 3 человек. Все жертвы в Соединенном Королевстве погибли под поваленными деревьями.
Шторм также вызвал перекрытие дорог, задержки поездов, отключения электроэнергии и высокие волны.
Траектория движения шторма / Скриншот с Google Maps