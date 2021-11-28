Як зазначили рятувальники, кількість жертв може зрости, адже шторм вирушив на південь країни.

Важливо Потужний вітер, дощ і сніг: у Великій Британії шторм забрав життя двох людей

Що відомо про шторм у Великій Британії

Стихія накрила північні частини Великої Британії 26 листопада. Найбільше постраждали:

окремі регіони Англії;

Шотландії,

Північної Ірландії.

Шторм, який Метеорологічний офіс країни назвав Арвен, став першим зимовим штормом у країні цьогоріч. Він вдарив по країні із поривами вітру в 160 кілометрів на годину. Сильний вітер протягом дня рухатиметься на південь по Великій Британії, поступово слабшаючи. Синоптики прогнозують, що стихія вщухне до кінця доби.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що Арвен перейде через Північне море та дійде аж до Європи. Але до того часу він значно ослабне.

Жертвами шторму стали 3 людини

Станом на 28 листопада шторм забрав життя щонайменше 3 людей. Всі жертви у Сполученому Королівстві загинули під поваленими деревами.

Шторм також спричинив перекриття доріг, затримки поїздів, відключення електроенергії та високі хвилі.



Траєкторія руху шторму / Скриншот з Google Maps