Як зазначили рятувальники, кількість жертв може зрости, адже шторм вирушив на південь країни.
Важливо Потужний вітер, дощ і сніг: у Великій Британії шторм забрав життя двох людей
Що відомо про шторм у Великій Британії
Стихія накрила північні частини Великої Британії 26 листопада. Найбільше постраждали:
- окремі регіони Англії;
- Шотландії,
- Північної Ірландії.
Шторм, який Метеорологічний офіс країни назвав Арвен, став першим зимовим штормом у країні цьогоріч. Він вдарив по країні із поривами вітру в 160 кілометрів на годину. Сильний вітер протягом дня рухатиметься на південь по Великій Британії, поступово слабшаючи. Синоптики прогнозують, що стихія вщухне до кінця доби.
Жертвами шторму стали 3 людини
Станом на 28 листопада шторм забрав життя щонайменше 3 людей. Всі жертви у Сполученому Королівстві загинули під поваленими деревами.
Шторм також спричинив перекриття доріг, затримки поїздів, відключення електроенергії та високі хвилі.
Траєкторія руху шторму / Скриншот з Google Maps