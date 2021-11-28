Як зазначили рятувальники, кількість жертв може зрости, адже шторм вирушив на південь країни.

Важливо Потужний вітер, дощ і сніг: у Великій Британії шторм забрав життя двох людей

Що відомо про шторм у Великій Британії

Стихія накрила північні частини Великої Британії 26 листопада. Найбільше постраждали:

  • окремі регіони Англії;
  • Шотландії,
  • Північної Ірландії.

Шторм, який Метеорологічний офіс країни назвав Арвен, став першим зимовим штормом у країні цьогоріч. Він вдарив по країні із поривами вітру в 160 кілометрів на годину. Сильний вітер протягом дня рухатиметься на південь по Великій Британії, поступово слабшаючи. Синоптики прогнозують, що стихія вщухне до кінця доби.

Жертвами шторму стали 3 людини

Станом на 28 листопада шторм забрав життя щонайменше 3 людей. Всі жертви у Сполученому Королівстві загинули під поваленими деревами.

Шторм також спричинив перекриття доріг, затримки поїздів, відключення електроенергії та високі хвилі.

Траєкторія руху шторму
Траєкторія руху шторму / Скриншот з Google Maps