Метеорологічне бюро заявило, що нічні пориви вітру торкнулися "широкої смуги Сполученого Королівства". Зазначається, що будівлі були пошкоджені, а дерева повалені.

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У деяких районах пориви вітру досягли швидкості 157 кілометрів на годину. Це призвело до того, що близько 120 вантажівок застрягли у снігу на трасі на півночі Англії.

Основний удар – на Шотландію

Основний удар припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Там виникли і перебої зі залізничним сполученням, пасажири одного з потягів просиділи у вагонах 17 годин.

Окрім цього, британські ЗМІ повідомляють про перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.

Стихія забрала життя двох дюдей

В Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево.

Ще один чоловік помер у результаті падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.

Зверніть увагу! Арвен – перший названий шторм сезону 2021/2022, який розпочався у вересні. Очікується, що до неділі, 28 листопада, він перейде через Північне море до Європи.