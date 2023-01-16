По данным местной полиции, мужчину, получавшего посылку с веществом, арестовали. Инцидент произошел 29 декабря 2022 в аэропорту Хитроу.

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Что известно об уране в аэропорту

Выявление очень небольшого количества урана в пакете в аэропорту Хитроу вызывает беспокойство, но это свидетельствует об эффективности процедур и проверок, проводимых вместе с нашими партнерами для выявления такого типа материала.

– заявил глава полиции Ричард Смит "Радио Свобода".

По его данным, количество загрязненного материала "было чрезвычайно мало". Эксперты заявили, что оно не представляет никакой угрозы для людей. Кроме того, по данным правоохранителей, идет расследование.

СМИ также начали писать, что якобы пакет с ураном был предназначен для граждан Ирана в Великобритании. Он происходит из Пакистана. Уран привезли в аэропорт рейсом из Омана.

Кроме того, в BBC говорится, что в ответ на инцидент:

представитель МИД Пакистана сказал, что "сообщения не соответствуют действительности", ведь ни одна информация им не поступала;

британский министр Стив Баркли сказал, что он надеется получить больше информации, а также назвал правильным то, что расследование "рассматривает все проблемы".

Справка. Уран представляет собой металл, существующий в природе. Однако для людей он вреден, ведь является ядерным элементом.

"Голос Америки" написал, что под арест попал 60-летний мужчина. Впоследствии его отпустили под залог до апреля 2023 года.

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