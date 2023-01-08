По данным правоохранителей административного округа Мюнстер, задержанный закупил ядовитые вещества. Кроме того, арестовали еще одного человека.
Заметьте В Иерусалиме на двух автобусных станциях раздались взрывы: есть погибший и пострадавшие
Что известно о подготовке теракта в Германии
Обвиняемый подозревается в подготовке серьезного акта насилия, который создает опасность для государства, путем приобретения цианида и касторки для совершения нападения по исламистским мотивам,
– заявили в полиции.
Кроме того, еще одного человека взяли под стражу. По данным правоохранителей, расследование продолжается. Однако они не объяснили, на каком этапе.
Издание Bild заявило, что Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA):
- держало иранца в поле зрения в течение нескольких дней;
- "дружественная спецслужба" сообщила их об опасности применения химической бомбы.
Последние теракты в мире: коротко
- 3 декабря 2022 года украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что проходит террор наших посольств посылками со взрывчаткой и частями животных. В частности, ведомства получили 18 угроз в 12 странах.
- Два теракта в Стамбуле прогремели в течение одной недели ноября 2022 года. Тогда взрыв сначала раздался в центре города, впоследствии – взорвался автомобиль.
- К сожалению, в результате взрывов погибли шесть человек, еще 80 ранены. После терактов прокуроры потребовали заключить под стражу 17 человек, которым выдвинули подозрение в "разрушении единства государства и целостности страны". Известно, что гражданка Сирии Ахлам аль-Башир призналась, что оставила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.