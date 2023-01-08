За даними правоохоронців адміністративного округу Мюнстер, затриманий закупив отруйні речовини. Окрім того, арештували ще одну особу.

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Що відомо про підготовку теракту в Німеччині

Обвинуваченого підозрюють у підготовці серйозного акту насильства, який створює небезпеку для держави, шляхом придбання ціаніду та рицину для вчинення нападу з ісламістських мотивів,

– заявили в поліції.

Окрім того, ще одну особу взяли під варту. За даними правоохоронців, розслідування триває. Однак вони не пояснили, на якому воно етапі.

Видання Вild заявило, що Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA):

тримало іранця у полі зору протягом декількох днів;

"дружня спецслужба" повідомила їх про небезпеку застосування хімічної бомби.

Довідка. Ціанід є токсичною речовиною. Саме його пари та водні суміші застосовували у газових камерах фашистських концтаборів під час Другої світової війни. Також шкідливим є рицин, який є смертельно отрутою, яка проникає крізь кров, легені, а також перорально.

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