Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Из-за мощной кампании террора против посольств и консульств Украины он решил провести срочное совещание с послами.

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Террористы хотят ослабить Украину

По состоянию на сегодняшний день, есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США,

– подчеркнул Кулеба.

Глава министерства добавил, что террористы стремятся запугать не только дипломатов из Украины. Их цель – ослабить и запугать Украину. Кроме того, они хотят "взорвать важную дипломатическую работу по поставке оружия, энергооборудования, изоляции России".

Кулеба отметил, что понимает, зачем террористы пытаются запугать и остановить украинских послов. Почему для них важно ослабить поддержку Украины по всему миру.

"Сегодня украинская дипломатия – это мощная сила, которая противостоит врагу. Мы уже усилили безопасность и работаем с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать негодяев", – подчеркнул он.

Запугать дипломатов не удастся

Министр также подчеркнул, что запугать или сломать украинских дипломатов никому не удастся. Он также обратился к тем, кто стоит за всеми этими преступлениями. Кулеба был максимально лаконичен, заявив: "зря стараетесь".

По его словам, дипломаты продолжат эффективно работать, чтобы защитить Украину. Они будут делать это для того, чтобы наше государство победило в войне против России. Он подчеркнул, что запугать Украину или подорвать работу дипломатов не позволят. Они продолжат свою работу на дипломатическом фронте, а также будут прилагать усилия, чтобы руководство страны-террористки предстало перед трибуналом.

Кулеба считает виновной Россию

Ранее журналисты спросили у Дмитрия Кулебы, кого он считает виновным в этом терроризме.

Я чувствую искушение сразу назвать Россию, потому что прежде всего вы должны ответить на вопрос, кому это выгодно?

– отметил он.

Глава министерства не исключает, что ответный террор – реакция Кремля на "дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене". И именно таким образом страна-агрессорка пытается дать отпор. Но реальность такова: враг продолжает проигрывать дипломатические баталии одну за другой.

По мнению Кулебы, ответственной может быть либо сама Россия, либо кто-то, "кто симпатизирует российскому делу и пытается посеять страх". Министр добавил, что следователи сделают вывод, кто причастен к террору посольств и консульств. Но, по его словам, "эти две версии имеют самый большой смысл".

Террор продолжается вот уже несколько дней