Однако пока это не совсем безопасно. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он еще раз предупредил людей об угрозе серьезной опасности украинцам.

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На сегодня уровень безопасности Киева, Львова, Ужгорода и других городов Украины находится примерно на одинаковом уровне,

– подчеркнул советник главы МВД.

Как он пояснил, единственная угроза в этих городах – это ракетно-бомбовые удары российских военных. Вместе с тем никаких угроз штурмов этих населенных пунктов нет. Равно как и работы диверсионно-разведывательных групп также сразу выявляют правоохранители.

"Однако в пределах общей ситуации в Украине Киев столь же безопасен, как и другие города на западе Украины", – добавил он.

Вместе с тем, как отметил Андрусов, количество блокпостов не уменьшится. Однако число работающих – изменится. То есть, количество военных и полиции на них несколько сократится. Но стоит заметить, что на время действия комендантского часа (в каждом городе он может быть разным), они наполнятся правоохранителями.

В КГГА не могут гарантировать, что возвращаться в Киев сейчас безопасно

Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что власти не могут запретить киевлянам возвращаться в город. В то же время, там не могут и также гарантировать, что столица будет безопасным место, а ракеты противника не ударят в любое здание.

Кличко также предупредил, что в городе все еще много блокпостов, и перемещение по городу ограничено. В полной мере работает общественный транспорт, закрыты выезды со стороны Минского массива и Оболони в сторону Пущи-Водицы.

По информации мэра, сейчас в Киеве 2,5 миллиона жителей, в то время как до войны было 3,5 миллиона.

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