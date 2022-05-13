Однак наразі це не зовсім безпечно. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він ще раз попередив людей про загрозу серйозної небезпеки для українців.

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Станом на сьогодні рівень безпеки Києва, Львова, Ужгорода та інших міст України перебуває приблизно на однаковому рівні,

– наголосив радник глави МВС.

Як він пояснив, єдина загроза у цих містах – це ракетно-бомбові удари російських військових. Разом з тим, жодних загроз штурмів цих населених пунктів немає. Так само як і роботи диверсійно-розвідувальних груп також одразу виявляють правоохоронці.

"Однак в межах загальної ситуації в Україні Київ настільки ж безпечний, як і інші міста на заході України", – додав він.

Разом з тим, як наголосив Андрусів, кількість блокпостів не зменшиться. Однак число тих, які працюватимуть – зміниться. Тобто, кількість військових та поліції на них дещо скоротиться. Але варто зауважити, що на час дії комендантської години (у кожному місті вона може бути різною), вони наповняться правоохоронцями.

В КМДА не можуть гарантувати, що повертатися до Києва зараз безпечно

Мер Києва Віталій Кличко наголошував, що влада не може заборонити киянам повертатися до міста. Водночас там не можуть й також гарантувати, що столиця буде безпечним місце, а ракети супротивника не вдарять у будь-який будинок.

Кличко також попередив, що у місті все ще багато блокпостів, і переміщення містом обмежене. Не повною мірою працює громадський транспорт, закрито виїзди з боку Мінського масиву та Оболоні у бік Пущі-Водиці.

За інформацією мера, зараз у Києві 2,5 мільйони жителів, у той час як до війни було 3,5 мільйона.

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