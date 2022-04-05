В Украине в последнее время стремительными темпами растет поддержка вступления страны в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Рекордная поддержка вступления в ЕС

В первые дни войны количество поддерживающих вступление Украины в ЕС возросло с 68 до 86%. Дальше рост продолжился. На конец марта этот показатель составляет 91% – это абсолютный рекорд за все годы исследований.



Поддержка вступления в ЕС / Инфографика "Рейтинга"

Большинство опрошенных (56%) убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% считают, что это произойдет через пять лет. За месяц несколько уменьшилось количество тех, кто верит, что Украина присоединится к ЕС в очень короткой перспективе (с 61% до 56%), и возросло количество верующих в поступление доза пять лет (с 13% до 23%) .

За время войны украинцы больше начали поддерживать вступление в ЕС / Инфографика "Рейтинга"