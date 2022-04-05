В Україні останнім часом дуже швидкими темпами зростає підтримка вступу країни до Європейського Союзу. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг".

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Рекордна підтримка вступу в ЄС

У перші дні війни кількість тих, хто підтримує вступ України в ЄС, зросла з 68 до 86%. Далі ріст продовжився. Станом на кінець березня цей показник становить 91% – це абсолютний рекорд за всі роки досліджень.



Підтримка вступу в ЄС / Інфографіка "Рейтингу"

Більшість опитаних (56%) переконана, що Україна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% вважають, що це станеться за п'ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до ЄС у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ доза п'ять років (з 13% до 23%).

За час війни українці більше почали підтримувати вступ в ЄС / Інфографіка "Рейтингу"