Уровень смертности в Украине во время пандемии коронавируса довольно низкий. Это дает основания рассчитывать на открытие границ для Украины со стороны Евросоюза.

Так, считает новоизбранная вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

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По ее словам, у ЕС нет недоверия к медицинской статистике в Украине, а официальные рекомендации Еврокомиссии являются для Украины сигналом для начала прямого диалога об открытии границ.

Это задача МИД, поскольку речь идет о диалоге не только с Брюсселем, но и с соседними государствами, которые, скажем, являются популярными для зарубежных командировок. И министр иностранных дел уделяет этому особое внимание,

– объяснила Стефанишина.

Вице-премьер добавила: по сравнению с другими странами ЕС в Украине не был зафиксирован резкий рост общей смертности во время пандемии.

"Даже больше скажу, у нас ежемесячно было меньше умерших, чем в прошлом году", – подчеркнула она.

В подтверждение своих слов Стефанишин привела данные Госстата относительно общей смертности в Украине.

Согласно этим данным, в феврале 2020 года в Украине умерло на 2% меньше людей (47 891), чем в феврале 2019-го (47 128). В марте 2020 года – также умерли 98% (48 326) от прошлого года (49 177). В апреле 2020 – 97% (46 313) от прошлого года (47 879).

"В Украине нет даже оснований предполагать, что умерших от эпидемии записывают на другие причины", – добавила вице-премьер.