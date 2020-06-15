Уровень смертности ниже, чем в прошлом году: в Кабмине считают, что ЕС должен открыть границы
Уровень смертности в Украине во время пандемии коронавируса довольно низкий. Это дает основания рассчитывать на открытие границ для Украины со стороны Евросоюза.
Так, считает новоизбранная вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".
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По ее словам, у ЕС нет недоверия к медицинской статистике в Украине, а официальные рекомендации Еврокомиссии являются для Украины сигналом для начала прямого диалога об открытии границ.
Это задача МИД, поскольку речь идет о диалоге не только с Брюсселем, но и с соседними государствами, которые, скажем, являются популярными для зарубежных командировок. И министр иностранных дел уделяет этому особое внимание,
– объяснила Стефанишина.
Вице-премьер добавила: по сравнению с другими странами ЕС в Украине не был зафиксирован резкий рост общей смертности во время пандемии.
"Даже больше скажу, у нас ежемесячно было меньше умерших, чем в прошлом году", – подчеркнула она.
В подтверждение своих слов Стефанишин привела данные Госстата относительно общей смертности в Украине.
"В Украине нет даже оснований предполагать, что умерших от эпидемии записывают на другие причины", – добавила вице-премьер.