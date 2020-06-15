Рівень смертності нижчий, аніж торік: в уряді вважають, що ЄС має відкрити кордони для України
Рівень смертності в Україні під час пандемії коронавірусу є доволі низьким. Це дає підстави розраховувати на відкриття кордонів для України з боку Євросоюзу.
Так, вважає новообрана віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
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За її словами, у ЄС немає недовіри щодо медичної статистики в Україні, а офіційні рекомендації Єврокомісії є для України сигналом для початку прямого діалогу про відкриття кордонів.
Це завдання МЗС, бо йдеться про діалог не лише з Брюсселем, а й із сусідніми державами, які, скажімо, є популярними для закордонних відряджень. І міністр закордонних справ приділяє цьому особливу увагу,
– пояснила Стефанішина.
Віцепрем’єрка додала: у порівнянні з іншими країнами ЄС в Україні не було зафіксоване різке зростання загальної смертності під час пандемії. "
Навіть більше скажу, у нас щомісяця було менше померлих, ніж торік", – наголосила вона.
На підтвердження своїх слів Стефанішина навела дані Держстату щодо загальної смертності в Україні.
"В Україні немає навіть підстав припускати, що померлих від епідемії записують на інші причини", – додала віцепрем’єрка.