Рівень смертності в Україні під час пандемії коронавірусу є доволі низьким. Це дає підстави розраховувати на відкриття кордонів для України з боку Євросоюзу.

Так, вважає новообрана віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

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За її словами, у ЄС немає недовіри щодо медичної статистики в Україні, а офіційні рекомендації Єврокомісії є для України сигналом для початку прямого діалогу про відкриття кордонів.

Це завдання МЗС, бо йдеться про діалог не лише з Брюсселем, а й із сусідніми державами, які, скажімо, є популярними для закордонних відряджень. І міністр закордонних справ приділяє цьому особливу увагу,

– пояснила Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала: у порівнянні з іншими країнами ЄС в Україні не було зафіксоване різке зростання загальної смертності під час пандемії. "

Навіть більше скажу, у нас щомісяця було менше померлих, ніж торік", – наголосила вона.

На підтвердження своїх слів Стефанішина навела дані Держстату щодо загальної смертності в Україні.

Згідно з цими даними, у лютому 2020 року в Україні померли на 2% менше людей (47 891), ніж у лютому 2019-го (47 128). У березні 2020 року – також померли 98% (48 326) від минулого року (49 177). У квітні 2020 – 97% (46 313) від минулого року (47 879).

"В Україні немає навіть підстав припускати, що померлих від епідемії записують на інші причини", – додала віцепрем’єрка.