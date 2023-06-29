Через три недели после теракта на Каховской ГЭС колебание уровня воды соответствует естественному уровню этого времени года. Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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Оккупантам безразлично водоснабжение Крыма

Уровень воды в Херсонской области вошел в природное русло. Река Днепр вернулась к своему привычному уровню. Угрозы подтопления больше не существует. Каховская ГЭС была полностью разрушена, а избыток воды сошел в Черное море.

"Дождь на несколько сантиметров поднимает уровень воды, а жара – опускает", – сказал военный эксперт.

Обратите внимание! На утро 29 июня подтопленным остается один дом на правом берегу Херсонской области и 17 населенных пунктов на временно оккупированном левобережье Херсонщины.

Как отметил Жданов, генеральный штаб России был готов пожертвовать дамбой и водой в Крым только для того, чтобы отсрочить на три недели возможную десантную операцию наших войск через Днепр на участке от Никополя до Херсона.

Вероятно, начальник вражеского генштаба Валерий Герасимов действительно понимает, что российским солдатам не удастся удержать территорию и Крым вернется под юрисдикцию Украины, поэтому оккупантам безразлично, будет ли вода на полуострове.

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