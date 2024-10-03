Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата. В то же время в КГГА отметили, что радиационный фон по всему Киеву в норме.
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Загрязнение воздуха в Киеве
По состоянию на 08:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице высокий.
Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние,
– отметили в КГГА.
Добавили, что, по информации Укргидрометцентра, прогнозировалось попадание пыли с Каспийской низменности на территорию Киевщины.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
- закрывать окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Правый берег
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 80 (высокий уровень загрязненности).
Улица Щусева, 20, – 92 (высокий уровень загрязненности). Проспект Европейского Союза, 64-Г, – 82 (высокий уровень загрязненности). Проспект Берестейский, 97, – 86 (высокий уровень загрязненности).
Левый берег
- На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 88 (высокий уровень загрязненности).
- Архитектора Вербицкого, 26, – 85 (высокий уровень загрязненности).
Обратите внимание! Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.