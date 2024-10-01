Причиной ухудшения качества воздуха в столице является попадание пыли из района Каспия. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Когда качество воздуха в Киеве улучшится

По сообщению Украинского гидрометеорологического центра, 1 и 2 октября в Киеве ожидается запыление воздуха.

Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное,

– отметили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что в случае загрязнения воздуха жителям стоит:

ограничить пребывание на улице, при необходимости пользоваться респиратором или защитной маской;

выключить вентиляционные системы;

принимать душ несколько раз в день;

проводить влажную уборку дома и на рабочих местах;

закрыть окна и двери, уплотнить проемы подручными средствами (скотч, влажная ткань);

пить достаточное количество воды (для взрослых норма 2 – 3 литра в день).

К слову, ранее в КГГА сообщали, что пыль добралась пока что преимущественно левого берега: в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц.