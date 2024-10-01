Причиною погіршення якості повітря у столиці є потрапляння пилу з району Каспію. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Читайте також Як захиститися від брудного повітря в місті
Коли якість повітря у Києві покращиться
За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, 1 та 2 жовтня в Києві очікується запилення повітря.
Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний,
– зазначили в МОЗ.
У міністерстві нагадали, що в разі забруднення повітря мешканцям варто:
- обмежити перебування на вулиці, за потреби користуватись респіратором або захисною маскою;
- вимкнути вентилляційні системи;
- приймати душ кілька разів на день;
- проводити вологе прибирання вдома та на робочих місцях;
- зачинити вікна та двері, ущільнити отвори підручними засобами (скотч, зволожена тканина);
- пити достатню кількість води (для дорослих норма 2 – 3 літри на день).
До слова, раніше в КМДА повідомляли, що пил дістався поки що переважно лівого берега: у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток.