Она выразила соболезнования семьям погибших и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Важно В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых – 4 детей

Ракетный удар сегодня утром по железнодорожному вокзалу, который используется для эвакуации мирного населения в Украине, омерзительный. Я поражена утратой жизни, и я лично выражаю свои соболезнования президенту Зеленскому. Мои мысли с семьями погибших,

– написала Урсула фон дер Ляйен.

Обстрел Краматорска: главное

Утром 8 апреля оккупанты нанесли удар "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска.



Российская ракета, которая убила людей на вокзале / Фото Донецкая ОГА

На вокзале в это время находились почти 4 тысячи человек, которые ожидали эвакуационных поездов. Около 90% из них – женщины и дети.

Известно о 39 погибших и 89 раненых, среди которых значительное количество с серьезными травмами.



Последствия обстрела вокзала / Фото из фейсбука Владимира Зеленского

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