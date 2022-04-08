Вона висловила співчуття родинам загиблих та особисто президенту України Володимиру Зеленському.
Важливо Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких – 4 дітей
Ракетний удар сьогодні вранці по залізничному вокзалу, який використовується для евакуації мирного населення в Україні, є огидним. Я вражена втратою життя, і я особисто висловлю свої співчуття президенту Зеленському. Мої думки з родинами загиблих,
– написала Урсула фон дер Ляєн.
Обстріл Краматорська: головне
- Вранці 8 квітня окупанти завдали удару "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська.
Російська ракета, яка вбила людей на вокзалі / Фото Донецька ОДА
- На вокзалі у цей час перебували майже 4 тисячі людей, які чекали на евакуаційні потяги. Близько 90% з них – жінки та діти.
- Відомо про 39 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.
Наслідки обстрілу вокзалу / Фото з фейсбуку Володимира Зеленського
Дивіться більше – Окупанти випустили ракети на вокзал у Краматорську: відео