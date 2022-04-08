Вона висловила співчуття родинам загиблих та особисто президенту України Володимиру Зеленському.

Важливо Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких – 4 дітей

Ракетний удар сьогодні вранці по залізничному вокзалу, який використовується для евакуації мирного населення в Україні, є огидним. Я вражена втратою життя, і я особисто висловлю свої співчуття президенту Зеленському. Мої думки з родинами загиблих,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

Обстріл Краматорська: головне

Вранці 8 квітня окупанти завдали удару "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська.



Російська ракета, яка вбила людей на вокзалі / Фото Донецька ОДА

На вокзалі у цей час перебували майже 4 тисячі людей, які чекали на евакуаційні потяги. Близько 90% з них – жінки та діти.

Відомо про 39 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.



Наслідки обстрілу вокзалу / Фото з фейсбуку Володимира Зеленського

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