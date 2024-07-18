Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге. Урсула фон дер Ляен пообещала инвестировать в инфраструктуру и промышленность, продолжать защиту европейских стран и работать в направлении Европейского зеленого курса.

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Урсула фон дер Ляен остается президентом Еврокомиссии

Сегодня Урсулу фон дер Ляен переизбрали на второй пятилетний срок в должности президента Европейской комиссии после голосования законодателей ЕС. Ее кандидатуру поддержал 401 евродепутат, выступили против – 284.

Фон дер Ляен набрала на 40 голосов больше минимального порога, который составлял 361 голос. Отметим, что в 2019 году, когда ее кандидатуру утверждал Европарламент, она получила всего на 8 голосов больше минимального количества.

Это посылает мощный сигнал доверия. И я думаю, что это тоже признание тяжелой работы, которую мы провели вместе в течение последних пяти лет. Во время последнего мандата мы не жалели усилий. Мы пережили самые беспокойные часы, с которыми когда-либо сталкивался наш Союз, и мы сохранили курс на наши долгосрочные европейские цели.

– заявила фон дер Ляен.

Что она предлагает для ЕС

Среди своих приоритетов во время презентации собственной программы на следующие пять лет фон дер Ляен назвала защиту Европы, особенно на фоне полномасштабной войны в Украине. Она подчеркнула, что государства-члены ЕС сохранят за собой право на ответственность своей национальной безопасности.

По ее словам, НАТО и дальше останутся опорой для коллективной обороны. Также президент ЕК предлагает производить оружие и закупать его внутри ЕС, чтобы снизить внешние расходы.

Все мы хорошо знаем, что наши расходы на оборону слишком низки и неэффективны. Наши внешние расходы слишком велики. Поэтому мы должны создать единый рынок обороны. Мы должны инвестировать больше в высококлассные оборонные возможности,

– сказала она.

Фон дер Ляен призвала создавать совместные европейские проекты, одним из которых мог стать Европейский противовоздушный щит. Президент Еврокомиссии говорит, что он важен не только для защиты воздушного пространства ЕС, но и как сильный символ европейского единства в вопросах обороны.

Отметим, ранее премьер Польши Дональд Туск и его греческий коллега Кириакос Мицотакис написали письмо Урсуле фон дер Ляен с просьбой выступить с инициативой по созданию общей европейской системы – щита противовоздушной обороны.