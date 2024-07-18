Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Страсбурзі. Урсула фон дер Ляєн пообіцяла інвестувати в інфраструктуру та промисловість, продовжувати захист європейських країн та працювати у напрямку Європейського зеленого курсу.

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Урсула фон дер Ляєн залишається президенткою Єврокомісії

Сьогодні Урсулу фон дер Ляєн переобрали на другий п’ятирічний термін на посаді президента Європейської комісії після голосування законодавців ЄС. Її кандидатуру підтримав 401 євродепутат, виступили проти – 284. Для отримання більшості посадовиці було б достатньо 360 голосів.

Серед своїх пріоритетів під час презентації власної програми на наступні 5 років фон дер Ляєн назвала захист Європи, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні. Вона наголосила, що держави-члени ЄС збережуть за собою право на відповідальність своєї національної безпеки.

За її словами, НАТО й надалі залишаться опорою для колективної оборони. Також президентка ЄК пропонує виготовляти зброю та закуповувати її всередині ЄС, аби знизити зовнішні витрати.

Всі ми добре знаємо, що наші витрати на оборону є надто низькими та неефективними. Наші зовнішні витрати занадто великі. Тому, ми повинні створити єдиний ринок оборони. Ми повинні інвестувати більше у висококласні оборонні можливості,

– сказала вона.

Фон дер Ляєн закликала створювати спільні європейські проєкти, одним з яких міг би стати Європейський протиповітряний щит. Президентка Єврокомісії каже, що він важливий не лише для захисту повітряного простору ЄС, але і як сильний символ європейської єдності в питаннях оборони.

Зазначимо, раніше прем’єр Польщі Дональд Туск та його грецький колега Кіріакос Міцотакіс написали листа до Урсули фон дер Ляєн із проханням виступити з ініціативою щодо створення спільної європейської системи – щита протиповітряної оборони.