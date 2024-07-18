Про це фон дер Ляєн повідомила під час представлення своєї програми як кандидатки на другий строк на посаді президента Єврокомісії, передає кореспондентка 24 Каналу.

До теми Другий термін фон дер Ляєн і проукраїнська Каллас: як зміни в керівництві ЄС вплинуть на Україну

Що сказала фон дер Ляєн про "Охматдит" і "мирне турне" Орбана

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія продовжує наступ і веде війну на виснаження. Москва також робить ставку на те, що Європа і Захід розслабиться щодо підтримки України.

Президентка Єврокомісії зазначила, що в Євросоюзі є "той, хто підігрує Кремлю". Вона розкритикувала візит Орбана до Путіна.

Ця так звана мирна місія була нічим іншим, як місією умиротворення. Лише через два дні путінські літаки націлили свої ракети на дитячу лікарню та пологовий будинок у Києві. І ми всі побачили зображення дітей, залитих кров'ю. Ми бачили матерів, які намагалися забрати маленьких онкохворих дітей у безпечне місце,

– сказала фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн рознесла Орбана під оплески Європарламенту / Відео з акаунта @cm677427 з соцмережі Х

Кандидатка на переобрання на посаду президентки Єврокомісії зазначила, що удар по "Охматдиту" не був помилкою, а був "холодним посланням від Кремля до ЄС". Вона заявила, що Європа буде стояти з Україною стільки, скільки це буде потрібно.

До слова, Європейські лідери під час засідання саміту ЄС ухвалили рішення щодо керівництва ЄС на наступні п'ять років. За результатами рішення чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збереже свою посаду до 2029 року. Однак за її призначення має проголосувати ще Європейський парламент, а саме щонайменше 361 євродепутат.