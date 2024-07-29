Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что в своих мирных планах и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и Майк Помпео намекали на постепенную возможную отмену санкций против России. Их следовало бы держать достаточно долго, ведь именно они влияют на Россию.

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Почему санкции против России являются важными

Как отметил Ус, российские пропагандисты любят рассказывать, что в России все нормально. Но буквально недавно страна-агрессор снова подняла учетную ставку с 16% до 18%.

Они уже в шестой раз за последнее время поднимают учетную ставку. Это очень плохая новость для российских рынков. Почему они это делают? Потому что есть санкции. Какими бы они ни были бы, но они заставляют российскую экономику реагировать на эти санкции. Россия не имеет стопроцентного контроля над ситуацией,

– сказал Ус.

Было бы прекрасно, если бы удалось реализовать план Помпео по ленд-лизу Украине на 500 миллиардов долларов. Вместе с усилением санкций Россия получила бы еще больше проблем.

Обратите внимание! Республиканец Майк Помпео предположил, каким должен был бы быть мирный план Трампа по Украине.