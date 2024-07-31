Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что параллельно Израиль еще и нанес удар по столице Ливана, где, возможно, удалось уничтожить одного из главарей Хезболлы.

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Израиль готов действовать

Как отметил Ус, когда руководство ХАМАС находилось в Катаре, то никаких таких инцидентов не случалось. Как только выехали – так началось.

Это означает, что Израиль имеет возможности бить по руководству ХАМАС, но все же придерживается договоренностей с некоторыми странами Персидского залива. В частности с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

У Израиле было много вопросов к спецслужбам, почему уже прошло много месяцев со времени нападения ХАМАС, а главари так и не были наказаны. Сейчас тамошние спецслужбы демонстрируют, что они могут, но на это не было политической воли.

Израиль готов отвечать и поднимать ставки. К чему это приведет – посмотрим. Это намек России, что могут быть и такие варианты. Руководство России должно понимать, что то, что они причастны к нападению на Израиль 7 октября, также может ударить по ним в ближайшем будущем,

– отметил Ус.

Обратите внимание! Израильские военные официально отказались комментировать уничтожение политического лидера ХАМАС. Там заявили, что "не реагируют на сообщения в иностранных СМИ".