Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

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Что Ушаков сказал о переговорах с Зеленским?

В ответ на вопрос журналистов о позиции украинского президента по Донбассу Ушаков заявил, что переговоры с украинским президентом в настоящее время никто не ведет.

В то же время помощник Путина подтвердил, что Россия поддерживает определенные контакты с представителями ряда европейских государств.

По его словам, в ходе этих бесед обсуждается не непосредственное вовлечение европейцев в переговорный процесс, а позиция, с которой они хотели бы в нем участвовать. В Москве, по словам Ушакова, хотят выяснить этот подход.

Что известно о контактах России с Европой?

Заявление Ушакова прозвучало на фоне обсуждений возможного участия европейских представителей в переговорах о завершении войны в Украине.

Ранее в Кремле заявляли, что окончательных договоренностей о встрече с представителями Европы в Москве или их участии в трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России нет.

В то же время в Москве подтверждали, что поддерживают рабочие контакты с европейскими представителями.