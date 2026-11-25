Юрій Ушаков / Фото Getty Images (ілюстративне)
У Росії заявили, що ніхто з російської сторони не веде переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас у Кремлі підтвердили контакти з представниками окремих європейських країн щодо їхньої можливої позиції на переговорах про завершення війни.
Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.
популярні відео
Що Ушаков сказав про переговори із Зеленським?
У відповідь на запитання журналістів щодо позиції українського президента стосовно Донбасу Ушаков заявив, що переговори з українським президентом наразі ніхто не веде.
Водночас помічник Путіна підтвердив, що Росія підтримує певні контакти з представниками низки європейських держав.
За його словами, під час цих розмов обговорюють не безпосереднє залучення європейців до переговорного процесу, а позицію, з якою вони хотіли б у ньому брати участь. У Москві, за словами Ушакова, хочуть з'ясувати цей підхід.
Прогнози
Що відомо про контакти Росії з Європою?
Заява Ушакова пролунала на тлі обговорень можливої участі європейських представників у переговорах щодо завершення війни в Україні.
Раніше в Кремлі заявляли, що остаточних домовленостей про зустріч із представниками Європи в Москві або їхню участь у тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії немає.
Водночас у Москві підтверджували, що підтримують робочі контакти з європейськими представниками.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі