Їхні заяви наводять росЗМІ.

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Що кажуть у Росії про переговори з Європою

Згідно з повідомленнями російської сторони за підсумками засідання колегій зовнішньополітичних відомств Росії та Білорусі, міністр Лавров дав різку оцінку дипломатичним зусиллям Європейського Союзу. Він заявив, що Єврокомісія лише продукує регулярні декларації, але не висуває жодних предметних пропозицій.

Європа з її манерами та намірами сяде за стіл переговорів щодо України і тут же покладе на нього ноги– заявив Лавров.

Міністр також зазначив, що прямих контактів із представниками Єврокомісії щодо мирного процесу ніколи не відбувалося. За його словами, Москві спершу необхідно зрозуміти, яку саме роль європейські держави прагнуть відігравати у врегулюванні; водночас він високо оцінив готовність Білорусі сприяти усуненню так званих "першопричин" кризи.

Всупереч категоричній позиції Лаврова, Пєсков озвучив протилежну лінію та наголосив, що ґрунт для діалогу щодо України зберігається постійно. Він публічно запевнив, що російська сторона залишається повністю відкритою та готовою до контактів з європейськими лідерами.

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Пєсков водночас підтвердив, що певні робочі контакти з посадовцями Євросоюзу все ж тривають, хоча й охарактеризував їх як малорезультативні. Він додав, що жодної конкретної реакції від європейських партнерів на пропозиції відвідати Москву не надходило, а точну дату наступного раунду переговорного процесу в Абу-Дабі поки не погоджено.

Крапку в низці суперечливих висловлювань поставив Ушаков, який констатував повну відсутність практичних домовленостей. За його словами, наразі немає жодних погоджених планів щодо зустрічей із представниками Європи в Москві.

Ушаков також уточнив, що остаточного рішення стосовно безпосередньої участі європейських делегацій у переговорному процесі щодо України досі не ухвалено.

Нагадаємо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про долучення Європи до переговорів із Росією. Вона підкреслила, що безпека України безпосередньо впливає на безпеку ЄС.