По предварительным оценкам, таким объектам уже нанесен ущерб на десятки миллиардов гривен. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
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Ремонтные работы осложнены боями
В ряде населенных пунктов ремонтные бригады пытаются восстановить поставки газа и электричества как можно скорее. Впрочем, проведение работ осложняют боевые действия.
Самым проблемным пока является участок газопровода "Донецк-Мариуполь", там большой разрыв. Есть бригады, готовые моментально устранять неполадки, но пока нет соответствующих возможностей с точки зрения безопасности. Сложной является ситуация и в районах к северу от Киева.
После победы Украина сделает свою энергосистему еще надежнее и современнее. Она будет соответствовать лучшим европейским стандартам,
– заверил чиновник.
Энергосистема работает стабильно
Министр энергетики отметил, что Украина уже тринадцатый день работает в изолированном режиме (это означает, что не осуществляется экспорт и импорт). "И работает довольно успешно, обеспечивая технические параметры, которые должны быть в энергосистеме, в частности – частоту 50 Гц", – уточнил он.
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