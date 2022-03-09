За попередніми оцінками, таким об’єктам вже завдано шкоди на десятки мільярдів гривень. Про це заявив український міністр енергетики Герман Галущенко.
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Ремонтні роботи ускладнені боями
У низці населених пунктів ремонтні бригади намагаються відновити постачання газу та електрики якомога швидше. Втім, проведення робіт ускладнюють бойові дії.
Найпроблемнішою поки є ділянка газопроводу "Донецьк – М аріуполь", там великий розрив. Є бригади, готові моментально усувати неполадки, але наразі немає відповідних можливостей з точки зору безпеки. Складною є ситуація й у районах на північ від Києва.
Після перемоги Україна зробить свою енергосистему ще надійнішою та сучаснішою. Вона буде відповідати найкращим європейським стандартам,
– запевнив посадовець.
Енергосистема працює стабільно
Міністр енергетики наголосив, що Україна вже тринадцятий день працює в ізольованому режиму (це означає, що не здійснюється експорт та імпорт). "І працює доволі успішно, забезпечуючи технічні параметри, які мають бути в енергосистемі, зокрема – частоту 50 Гц", – уточнив він.
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