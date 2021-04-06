Работники Черновицкого рыбоохранного контроля 6 апреля во время патрулирования задержали двух нарушителей. Они незаконно выловили более 150 единиц вырезуба причерноморского. Он занесен в Красную книгу Украины.

Правонарушителей обнаружили на Днестровском водохранилище. По предварительным оценкам, деятельность браконьеров нанесла ущерб почти на 1,7 миллиона гривен.

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Что установили рыбные инспекторы

Во время патрулирования в админграницах села Непоротово Днестровского района Черновицкой области обнаружили 2 нарушителей.

Они на лодке осуществляли несанкционированный вылов рыбы с применением запрещенного орудия лова.

Они успели выловить:

2 судака;

25 штук лещей;

166 экземпляров вырезуба причерноморского.

За правонарушение полицейские составили админпротокол. Они также изъяли лодку рыбаков, снасти и всю выловленную рыбу.

Обратите внимание! С 1 апреля в Украине начался нерест рыбы. Поэтому действуют определенные ограничения для рыбной ловли: разрешено рыбачить только на одну удочку, однако улов должно быть не более чем 3 килограмма.