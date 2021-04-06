Ущерб почти на 1,7 миллиона: на Буковине задержали 2 браконьеров рыбы
Работники Черновицкого рыбоохранного контроля 6 апреля во время патрулирования задержали двух нарушителей. Они незаконно выловили более 150 единиц вырезуба причерноморского. Он занесен в Красную книгу Украины.
Источник:Черновицкий рыбоохранный патруль
Правонарушителей обнаружили на Днестровском водохранилище. По предварительным оценкам, деятельность браконьеров нанесла ущерб почти на 1,7 миллиона гривен.
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Что установили рыбные инспекторы
Во время патрулирования в админграницах села Непоротово Днестровского района Черновицкой области обнаружили 2 нарушителей.
Они на лодке осуществляли несанкционированный вылов рыбы с применением запрещенного орудия лова.
Они успели выловить:
- 2 судака;
- 25 штук лещей;
- 166 экземпляров вырезуба причерноморского.
За правонарушение полицейские составили админпротокол. Они также изъяли лодку рыбаков, снасти и всю выловленную рыбу.
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