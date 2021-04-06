Збитків майже на 1,7 мільйона: на Буковині затримали 2 браконьєрів риби
Працівники Чернівецького рибоохоронного контролю 6 квітня під час патрулювання викрили двох порушників. Вони незаконно виловили понад 150 одиниць вирезубу причорноморського. Він занесений до Червоної книги України.
Джерело:Чернівецький рибоохоронний патруль
Правопорушників виявили на Дністровському водосховищі. За попередніми оцінками, діяльність браконьєрів завдала збитків майже на 1,7 мільйона гривень.
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Що встановили рибні інспектори
Під час патрулювання в адмінмежах села Непоротово Дністровського району Чернівецької області виявили 2 порушників.
Вони на човні здійснювали несанкціонований вилов риби із застосуванням забороненого знаряддя вилову.
Вони встигли виловити:
- 2 риби судака;
- 25 штук ляща;
- 166 екземплярів вирезуба причорноморського.
Через правопорушення поліцейські склали адмінпротокол. Вони також вилучили човен рибалок, знаряддя та усю виловлену рибу.
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