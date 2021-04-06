Працівники Чернівецького рибоохоронного контролю 6 квітня під час патрулювання викрили двох порушників. Вони незаконно виловили понад 150 одиниць вирезубу причорноморського. Він занесений до Червоної книги України.

Правопорушників виявили на Дністровському водосховищі. За попередніми оцінками, діяльність браконьєрів завдала збитків майже на 1,7 мільйона гривень.

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Що встановили рибні інспектори

Під час патрулювання в адмінмежах села Непоротово Дністровського району Чернівецької області виявили 2 порушників.

Вони на човні здійснювали несанкціонований вилов риби із застосуванням забороненого знаряддя вилову.

Вони встигли виловити:

2 риби судака;

25 штук ляща;

166 екземплярів вирезуба причорноморського.

Через правопорушення поліцейські склали адмінпротокол. Вони також вилучили човен рибалок, знаряддя та усю виловлену рибу.

Зверніть увагу! З 1 квітня в Україні почався нерест риби. Через це діють певні обмеження для рибної ловлі: дозволено рибалити лише на одну вудку, проте улов має бути не більше ніж 3 кілограми.