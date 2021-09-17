Похоже, каждая из сторон сделала свой выбор. Джо Байден накануне представил новый альянс сил против Китая. Он показал, что Россия, и все кто продолжил с ней заигрывать, оказываются за бортом, да еще и опозоренными.

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Предлагаю разобрать, что значит новый военный альянс Австралии, США и Великобритании против Китая, и как он задевает Россию и ее прихвостней в Европе.

Европа обиделась на США

Накануне всех потрясли достаточно жесткие высказывания Франции и Германии в адрес США. Франция вдруг заявила, что Штаты её предали, а Байден вообще бьет в спину так же как его предшественник Дональд Трамп.

Вот Германия вдруг вышла в Европарламенте с заявлением, что США абсолютно не считаются с мнением Европы, а потому пора создавать личную армию ЕС отдельно от блока НАТО.

Что же вызвало такую яростную реакцию? Начнем с Франции. Еще в 2016 году Франция выиграла австралийский тендер в 40 миллиардов долларов на поставку новейших подводных лодок для австралийских военных.

Австралия столкнулась с агрессией Китая

Две недели назад всё было в силе, по крайней мере Минобороны Австралии заявило – продолжайте строить лодки, мы их купим. Вдруг, в один день Австралия заявляет – сделка расторгнута, французские подлодки не нужны.

Конечно это вызвало гнев французов, но и австралийцев легко понять – по контракту с французами те самые подлодки должны быть поставлены аж к 2035 году. Но Австралия вдруг столкнулась с агрессией Китая и подлодки нужны сегодня, а не через 14 лет. Ведь кто знает, ограничится ли Пекин торговой войной, или пойдет в атаку.

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Коротко напомню, почему возник кризис между Австралией и Китаем. В 2021 году австралийцы поставили свою подпись под международным требованием расследовать причины возникновения COVID-19.

Китайцев это задело и те обрубили почти все торговые отношения. Австралия, на секундочку, была одним из крупнейших торговых партнеров Китая. Поэтому в Австралии и задумались: "А не пора ли защищаться от китайцев?".

Австралия, США и Великобритания заключили союз

Возникает вопрос: "Если всё так плохо – зачем отказываться от французских подлодок, пусть они и прибудут через 14 лет". Вот здесь и раскрывается вся тайна. Дело в том, что накануне Австралия, США и Великобритания заключили исторический Индо-Тихоокеанский союз, предусматривающий более тесное сотрудничество в сфере обороны и технологий.

Австралия прекрасно сошлась в стратегических интересах по сдерживанию Китая с США и Великобританией. Штаты давно объявили Пекин своим главным врагом и конкурентом, а Великобритания всячески демонстрирует, что и без ЕС способна принимать серьезные стратегические решения.

Новый союз, кроме всего прочего, планирует сильно укрепить так называемые "подводные зоны" Индо-Тихоокеанского региона. То есть напичкать океан передовыми подлодками и оружием для сдерживания врага.

Почему возник гнев французов

В рамках нового альянса сил, американцы предложили Австралии передовые атомные подлодки, еще и производство организуют прямо на австралийской территории. Отсюда и негодование и гнев французов.

Американские атомные подлодки намного быстрее французских, способны дольше оставаться на глубине, более маневренны и их труднее обнаружить. Что важно, они будут готовы намного быстрее французских.

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Но даже не это главная причина гнева французов. Сегодня Евросоюз должен был представить свою стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. Но зная, что Германия и Франция настаивают на сохранении торговых отношений с Китаем, Байден похоже пошел на опережение и оставил европейцев не у дел, заключая за их спиной новые союзы.

Что касается Германии в этой истории, то она тоже оказывается фактически за бортом, хотя в Белом доме об этом вслух никогда и не скажут. Американцы решили взять в свои главные союзники именно Великобританию, и уже вдвоем они окучивают всех соседей Китая.

Байден отпустил историю с "Северным потоком-2"

Похоже, что в Белом доме отложили роль Германии в этом вопросе на второй план. Немалую роль в этом сыграло заигрывание Ангелы Меркель с Китаем и Россией. Кроме того, похоже, Байден отпустил на самотек и историю с "Северным потоком-2".

Если раньше из Вашингтона можно было слышать хоть какие-то оправдательные аргументы по поводу сделки, то сегодня оказывается, что сертифицировать российскую трубу попросту некому, ведь все соответствующие компании боятся американских санкций. Байден абсолютно этому не противится.

Именно по этому, Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии и по совместительству ярая фанатка меркелевской партии ХДС, накануне обиженно заявила, что Евросоюзу нужна своя армия отдельно от НАТО. Мол, США нас бросают, а потому давайте делать свои силы. Но продать эту идею другим европейским странам будет очень тяжело, ведь далеко не все готовы рвать отношения США.



Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу нужна своя армия / Фото Getty Images

Байден пытался объединить союзников

Конечно, в Европе с самого начала прекрасно понимали, что совсем не они стоят в центре внимания Белого дома. И Байден еще в июне пытался сплотить Европу именно вокруг противодействия автократам – Китаю и России.

Да что греха таить, Байден даже пытался вразумить Путина и переманить его на светлую сторону. Даже шли на некоторые уступки Кремлю в надежде, что это поможет оторвать у Пекина опасного союзника.

Байден достаточно долго пытался объединить союзников-единомышленников, чтобы дать отпор Пекину и Москве. В основе такого подхода должна была лежать Европа, и Франция в частности, поскольку она является ведущей военной державой ЕС с ядерным оружием.

К тому же у Франции есть и свои территории в Индо-Тихоокеанском регионе. Байден просил Европу усилить свое присутствие в этом регионе, но та долго брыкалась.

Россия ушла на сторону Китая

В итоге Германия с Францией решили идти на полумеры. Париж и Берлин всё чаще стали заявлять, что им куда выгоднее сохранить статус-кво и не накалять обстановку. Это обернулось для них же провалом – США решили не уговаривать, а создавать свои союзы и без этих игроков. Россия же вообще окончательно ушла на сторону Китая.

Это стало большой ошибкой для всех троих. Китай уже признал, что наличие у Австралии такого мощного союзника, да еще и передовых американских атомных подлодок, существенно изменит баланс сил в регионе. На Западе же это посчитали отличным сдерживающим фактором против Китая.

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Помимо того, что это сильно связывает им руки на морском пространстве, это также заставляет их считаться с интересами стран, которые осмелились поставить под сомнение политику китайской компартии. Но ведь это далеко не первый подобный союз, заключенный американцами за спиной Европы.

Байден проведет личный саммит

На следующей неделе Байден проведет первый личный саммит в рамках другого мощного союза против Китая – союза США, Австралии, Индии и Японии. Он был создан совсем недавно, пока Европа тянула резину и только обещала как-то в будущем сдерживать Китай.

Поэтому последний альянс и усиление Австралии должно стать мощным сигналом для Европы, все еще заигрывающей с агрессивными Россией и Китаем – если вы не на стороне США, значит вы на стороне проигравших.