Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

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Что известно о марке, которую Укрпочта посвятила Усику

За полторы недели до боя Усика и Фьюри Укрпочта представила новую марку, посвященную украинскому спортсмену. В продажу она поступила 16 декабря и фактически стала пророческой.

Поздравляем Александра Усика с победой!!! Лучший! Ну, а команду Укрпочта с еще одной маркой, которая предсказала победу – цену на марку "Усик – Мир любит сильных" пересматривать не будем, но уверен, что отныне она для каждого украинца будет дороже, как память об этой победе,

– указал Смелянский.

В компании отмечали, что изображение Усика на марке – это послание, что "мир любит сильных”, а украинцы славятся смелостью и стойкостью. По словам Смелянского, сила не всегда означает мышцы, ракеты или другое количественное или физическое преимущество. Речь идет о характере, вере и духе, которыми одарена наша нация.

Как выглядит марка, посвященная украинскому боксеру / фото Игорь Смелянский

Важно, что часть средств с продажи этой марки идет в благотворительный фонд Usyk Foundation, который помогает нашим защитникам на фронте.

Заметим, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей. Все трое арбитров установили счет 116:112 в пользу украинского боксера. Таким образом наш земляк защитил пояса WBA, WBC и WBO.