Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
В финале Всемирной боксерской суперсерии между Украинской Александр Усик и россиянином Муратом Гассиев победил .Усик.
Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут. Поэтому все решали судьи.
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Победителем поединка, поэтому абсолютным чемпионом стал украинец Александр Усик. Теперь он чемпион в первом тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), владелец трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов.
Стоит отметить, что победу Усику отдали все судьи единоголосно.
Источник: 24 Канал
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