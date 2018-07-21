Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира

В финале Всемирной боксерской суперсерии между Украинской Александр Усик и россиянином Муратом Гассиев победил .Усик.

Бой продлился все 12 раундов. Никто из боксеров не сумел отправить соперника в нокаут. Поэтому все решали судьи.

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Победителем поединка, поэтому абсолютным чемпионом стал украинец Александр Усик. Теперь он чемпион в первом тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), владелец трофея Мохаммеда Али и чека на 10 миллионов долларов.

Стоит отметить, что победу Усику отдали все судьи единоголосно.