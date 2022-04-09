Об этом в эфире 24 канала заявил член Совета Нацбанка Василий Фурман.

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Он подчеркнул, что у россиян нет валютного рынка. Поэтому якобы усиление дела – искусственное. Это позволяет им "рисовать" любую цифру: хоть 60 центов за рубль, как было в советский период.

Россияне сегодня не могут купить доллары, они не могут снять их с банковской системы. У них только начинается все,

– отметил эксперт.

В то же время в Украине Национальный банк зафиксировал стоимость на уровне 29,25 гривны за доллар. Такой курс продлится до конца войны. Как подчеркнул Фурман, это показало свою целесообразность.

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