Габаритно-весовой контроль транспорта будет работать на дорогах Украины в круглосуточном режиме.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий телеканалу "Украина 24". Сейчас проверки в усиленном режиме продолжаются в 8 регионах страны, прежде всего особое внимание уделяют южным областям.

Начинается сезон зерновых, едут зерновозы, некоторые перегружены. Поэтому основная концентрация проверок сосредоточена там. Но мы думаем о том, как начать такую работу во всех областях без исключения. Также добавляем технологические средства: онлайн камеры, чтобы никто не пропускал фуры, которые еще не проверены,

– сказал Криклий.

По его словам, на въезде в Киев за сутки в среднем взвешивают 270 фур. За прошедшие сутки в Украине правоохранители вместе с представителями Укртрансбезопасности проверили 18 пунктов габаритно-весового контроля. Было произведено 6,6 тыс. проверок грузовиков. Фуры оштрафовали на 1,7 млн грн.

По данным Национальной полиции, каждый второй грузовик едет с перегрузом. Больше всего таких фур в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. На селекторном совете чиновники договорились улучшить условия осуществления проверок, работу техники, обеспечив невозможность ее частого перегрева, также увеличить количество кадров для проверок и улучшить условия их работы.

До конца года в Украине планируют построить более 6 тысяч километров дорог государственного и местного значения. Поэтому, сказал Криклий, необходимо усилить меры габаритно-весового контроля. Министр уверяет, что вскоре на украинских дорогах появится 54 комплекса "Взвешивания в движении". Сейчас работают 6 таких комплексов вокруг Киева.