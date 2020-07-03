Габаритно-ваговий контроль транспорту працюватиме на дорогах України в цілодобовому режимі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій телеканалу "Україна 24". Наразі перевірки в посиленому режимі тривають у 8 регіонах країни, насамперед особливу уваги приділяють південним областям.

Починається сезон зернових, їдуть зерновози, деякі перевантажені. Тому основна концентрація перевірок зосереджена там. Але ми думаємо про те, як розпочати таку роботу у всіх областях без винятку. Також додаємо технологічні засоби: онлайн камери, щоб ніхто не пропускав фури, які ще не перевірені,

– сказав Криклій.

За його словами, на в’їзді до Києва за добу в середньому зважують 270 фур. За минулу добу в Україні правоохоронці разом з представниками Укртрансбезпеки перевірили 18 пунктів габаритно-вагового контролю. Було здійснено 6,6 тис. перевірок вантажівок. Фури оштрафували на понад 1,7 млн грн.

За даними Національної поліції, кожна друга вантажівка їде з перевантаженням. Найбільше таких фур у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. На селекторній раді урядовці домовилися покращити умови здійснення перевірок, роботу техніки, забезпечивши неможливість її частого перегріву, також збільшити кількість кадрів для перевірок і покращити умови їхньої роботи.

До кінця року в Україні планують побудувати понад 6 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення. Тому, сказав Криклій, необхідно посилити заходи габаритно-вагового контролю. Міністр запевняє, що незабаром на українських дорогах з’явиться 54 комплекси "Зважування в русі". Зараз працює 6 таких комплексів навколо Києва.