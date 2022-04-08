В течение всей войны будет угроза наступления войск РФ по всей территории Украины. В частности, речь идет и о ракетных обстрелах, сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в прямом эфире телеканала Рада.

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По ее словам, враг не оставляет мысли захватить значительную часть территории Украины, поэтому прибегает к эскалации и изменению плана наступления.

Во-первых, сейчас российские войска перегруппируют свои подразделения. То есть то, что они покинули Киевскую и Черниговскую области, – это не их добрая воля, а на самом деле ВСУ лишили их подразделения боеспособности, в результате чего те вынуждены были уйти.

– уточнила Анна Маляр.

Замминистра обороны уверена, что оккупанты планируют наступление, поскольку сейчас происходит восстановление их подразделений: и личного состава, и техники.

Анна Маляр отметила, что враги увеличивают количество техники вдоль границы, усиливают разведку и определяют новые направления наступления.

"У них была определенная стратегия до начала войны, но поскольку она не сработала, то сейчас они вынуждены в очень короткие сроки менять свою тактику", – рассказала Маляр.

Российские военные сейчас высчитывают слабые места украинской обороны. Оккупанты анализируют события, которые произошли за предыдущие 44 дня войны, и пытаются подстроиться под войну с Украиной.

Потому что они не ожидали именно такой обороны, поскольку она была интеллектуальной скорее, чем силовой. Они сейчас используют любое время для того, чтобы его затянуть и стать еще крепче. Мы с вами должны осознавать, что опасность наступления существует,

– подытожила она.

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