Усилят ли в Украине карантин из-за роста случаев COVID-19: ответ Шмыгаля
Сейчас в Украине не планируют менять адаптивную систему управления карантином. Однако если количество областей с высоким ростом заболевания резко возрастет, ограничения усилят.
Ухудшение ситуации в отдельных областях
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С регионами, где наблюдается ухудшение ситуации, ведется тесная работа. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции до 100 дней работы правительства, сообщает 24 канал.
"Есть смягчения целом в государстве, но в ряде областей мы еще не прошли до второго этапа смягчения, не говоря уже о третьем или о приближении к четвертому этапу", – пояснил он.
Премьер отметил, что ухудшение – относительное, потому что каждый день есть колебания.
Мы понимаем, как этим управлять, работаем с областным руководством, с городскими головами. Каждый на своем уровне, понимая уровень угрозы или уровень заболеваемости, конкретно принимает меры,
– добавил Шмыгаль.
Адаптивный карантин не отменят
Шмыгаль подчеркнул, что нынешняя система противодействия распространению коронавируса пока доказывает свою действенность. В то же время правительство каждый день проводит консультации с Минздравом и главным санитарным врачом.
Сегодня это (адаптивный карантин – 24 канал) эффективный инструмент для управления в адаптивном режиме мерами карантина и борьбы с COVID-19. Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином в нашей стране, – пояснил Шмыгаль.
Усилят ли ограничения
В то же время премьер-министр подчеркнул, что карантин усилят, если у критического количества областей произойдет рост случаев – десяти и более.
От этого никто не застрахован. Мы видим, что в ряде государств есть повторные волны заболевания. Хотим сейчас управлять и понимать, что не допустим такого роста, но огромная доля ответственности лежит собственно в самом украинском обществе,
– подытожил Шмыгаль.
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За сутки 10 июня в Украине рекордно увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом – на 689. В то же время значительно увеличивается количество тестирований, к примеру, за минувшие сутки протестовали 18 622 украинца.