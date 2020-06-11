Чи посилять в Україні карантин через зростання випадків COVID-19: відповідь Шмигаля
Наразі в Україні не планують змінювати адаптивну систему управління карантином. Однак якщо кількість областей із високим ростом захворювання різко зросте, обмеження посилять.
Погіршення ситуації в окремих областях
До теми МОЗ хоче посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19
З регіонами, де спостерігають погіршення ситуації, ведеться тісна робота. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції до 100 днів роботи уряду, повідомляє 24 канал.
"Є пом’якшення загалом в державі, але в низці областей ми ще не перейшли навіть до другого етапу пом’якшення, не кажучи вже про третій або про наближення до четвертого етапу", – пояснив він.
Прем’єр зазначив, що погіршення – відносне, тому що кожен день є коливання.
Ми розуміємо, як цим управляти, працюємо з обласним керівництвом, з міськими головами. Кожен на своєму рівні, розуміючи рівень загрози або рівень захворюваності, конкретно вживає заходи,
– додав Шмигаль.
Адаптивний карантин не скасують
Шмигаль наголосив, що теперішня система протидії поширенню коронавірусу наразі доводить свою дієвість. Водночас уряд кожного дня проводить консультації з МОЗ та головним санітарним лікарем.
Сьогодні це (адаптивний карантин – 24 канал) ефективний інструмент для управління в адаптивному режимі заходами карантину і боротьби з COVID-19. Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні, – пояснив Шмигаль.
Чи посилять обмеження
Водночас прем’єр-міністр наголосив, що карантин посилять, якщо в критичній кількості областей відбудеться зростання випадків – десятьох і більше.
Від цього ніхто не застрахований. Ми бачимо, що в низці держав є повторні хвилі захворювання. Хочемо зараз управляти і розуміти, що не допустимо такого зростання, але величезна доля відповідальності лежить власне на самому українському суспільстві, – підсумував Шмигаль.
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