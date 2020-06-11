Наразі в Україні не планують змінювати адаптивну систему управління карантином. Однак якщо кількість областей із високим ростом захворювання різко зросте, обмеження посилять.

Погіршення ситуації в окремих областях

До теми МОЗ хоче посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19

З регіонами, де спостерігають погіршення ситуації, ведеться тісна робота. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції до 100 днів роботи уряду, повідомляє 24 канал.

"Є пом’якшення загалом в державі, але в низці областей ми ще не перейшли навіть до другого етапу пом’якшення, не кажучи вже про третій або про наближення до четвертого етапу", – пояснив він.

Прем’єр зазначив, що погіршення – відносне, тому що кожен день є коливання.

Ми розуміємо, як цим управляти, працюємо з обласним керівництвом, з міськими головами. Кожен на своєму рівні, розуміючи рівень загрози або рівень захворюваності, конкретно вживає заходи,

– додав Шмигаль.

Адаптивний карантин не скасують

Шмигаль наголосив, що теперішня система протидії поширенню коронавірусу наразі доводить свою дієвість. Водночас уряд кожного дня проводить консультації з МОЗ та головним санітарним лікарем.

Сьогодні це (адаптивний карантин – 24 канал) ефективний інструмент для управління в адаптивному режимі заходами карантину і боротьби з COVID-19. Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні, – пояснив Шмигаль.

Чи посилять обмеження

Водночас прем’єр-міністр наголосив, що карантин посилять, якщо в критичній кількості областей відбудеться зростання випадків – десятьох і більше.

Від цього ніхто не застрахований. Ми бачимо, що в низці держав є повторні хвилі захворювання. Хочемо зараз управляти і розуміти, що не допустимо такого зростання, але величезна доля відповідальності лежить власне на самому українському суспільстві, – підсумував Шмигаль.

Важливо Антирекорд в Україні: за день кількість хворих на COVID-19 зросла до 29 070

За добу 10 червня в Україні рекордно зросла кількість випадків захворювання на коронавірус – на 689. Водночас значно збільшується кількість тестувань, до прикладу, минулої доби протестували 18 622 українців.