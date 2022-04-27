Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал на брифинге вечером 26 апреля. В частности, он предупредил, что Украина знает, что делать с этой угрозой.

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Нападение на Бессарабию только ускорит поражение России

Алексей Арестович напомнил, что основным изменением в военно-политической обстановке вокруг Украины стала российская террористическая активность в оккупированном Приднестровье на территории Молдовы.

Сегодняшние (говорится о 26 апреля – 24 канале) удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерениях России добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии. Военно-политическое руководство государства вполне понимает эту угрозу, находится в постоянной связи с нашими соседями и мы знаем, что с этим делать,

– успокоил Арестович.

Российскому руководству советник главы ОП рассказал, что такое решение Кремля ускорит ее военное поражение и политическое поражение в мире.

Основные новости о Приднестровье

Утром 26 апреля в Приднестровье прозвучали предположительно провокации России. В частности , кафиры там разрушили антенны центра, транслировавшего российское радио . Поэтому президент страны срочно созвал Совбез .

В этот же день наша разведка сообщила, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Сообщения об этом поступали от имени "СБУ" или "ВСУ". Однако в нашем Минобороны заверили – у Украины нет ничего общего с подобными провокациями.

В Пентагоне заявили, что не хотят видеть распространение войны на территории Молдовы . Москва заявляла, что российское войско получит выход в Приднестровье, где "также обнаружили факты притеснения русскоязычного населения". Следует вспомнить, что прежде всего россиянам эта территория нужна для того, чтобы установить сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.

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