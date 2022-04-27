Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів на брифінгу ввечері 26 квітня. Зокрема він попередив, що Україна знає, що робити з цією загрозою.

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Напад на Бессарабію тільки прискорить поразку Росії

Олексій Арестович пригадав, що основною зміною у воєнно-політичній обстановці навколо України стала російська терористична активність в окупованому Придністров'ї на території Молдови.

Сьогоднішні (мовиться про 26 квітня – 24 канал) удари крилатими ракетами по нашому південному регіону можуть свідчити про наміри Росії додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії. Військово-політичне керівництво держави цілком розуміє цю загрозу, перебуває у постійному зв'язку з нашими сусідами і ми знаємо, що з цим робити,

– заспокоїв Арестович.

Російському керівництву радник глави ОП розповів, що таке рішення Кремля прискорить її військову поразку тут і політичну поразку у світі.

Основні новини про Придністров'я

Вранці 26 квітня у Придністров'ї пролунали ймовірно провокації Росії. Зокрема окупанти там зруйнували антени центру, що транслював російське радіо. Через це президентка країни терміново скликала Радбез.

У цей же день наша розвідка повідомила про те, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення. Повідомлення про це надходили від імені "СБУ" або "ЗСУ". Проте у нашому Міноборони запевнили – Україна не має нічого спільного з подібними провокаціями.

У Пентагоні заявили, що не хочуть бачити поширення війни на територію Молдови. Натомість Москва заявляла, що російське військо отримає вихід у Придністров'я, де "також виявили факти утиску російськомовного населення". Варто згадати, що насамперед росіянам ця територія потрібна для того, щоб встановити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

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