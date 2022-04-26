Про це у ефірі 24 каналу заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також додав, що армію Росії не варто недооцінювати, адже у неї багато живої сили та техніки.

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Сьогодні у сил оборони Одеси достатньо сил та засобів, для того, аби відбити будь-яку атаку, якщо буде така спроба з боку окупаційних військ Придністров'я,

– зазначив Братчук.

Обстріл мосту на Одещині

"Стосовно обстрілу мосту в Одеській області, то наші прогнози справдилися, на жаль – бачимо, що ворог атакує транспортну інфраструктуру. Це "артерії", що зв'язують регіони України. Також територією нашої області проходять гуманітарні вантажі від партнерів з-за кордону, підкреслю, що це саме гуманітарна допомога," – пояснює речник Одеської ОВА.

За словами Сергія Братчука, міст з'єднує основну частину регіону із південним напрямком – Бесарабією. Станом на зараз, рух мостом ми відновили і ще важлива позитивна новина – немає постраждалих.

Можна це пов'язувати із Придністров'ям, хоча це все частина одного ланцюга провокацій. Росія намагається залучити Придністров'я по типу Білорусі,

– стверджує Братчук.

Нагадаємо, що 26 квітня, російські окупанти вкорте завдали ракетного удару по Одещині. Цього разу ворог атакував міст, який з'єднує основну частину Одеської області з південною частиною регіону. Ракети були запущені із акваторії Капійського моря, ППО змогла відбити 2 ракети, але 2 інші досягли цілі.

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