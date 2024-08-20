Топ-6 лайфхаков, как ускорить приготовление пищи: что и как готовить, когда совсем нет времени

Зная эти 6 простых лайфхаков, вам удастся сэкономить время и усилия на приготовление пищи. Более того, этот процесс можно сделать приятным и увлекательным. И даже останутся силы на новые свершения, замечает 24 Канал.

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Планируйте меню заранее

Планирование меню на неделю (или хотя бы на несколько дней) вперед значительно сэкономит ваше время. Просто создайте список блюд, которые вы планируете приготовить, и разделите их на дни. Советуем учитывать при планировании меню уже имеющиеся ингредиенты, сезонные продукты и то, сколько времени занимает приготовление каждого блюда.

Благодаря этому лайфхаку удастся эффективнее спланировать покупки, избежать лишних расходов и уменьшить количество визитов в магазин. Кроме того, если вы точно знаете заранее, что будете готовить, то сможете заранее подготовить некоторые ингредиенты. Например, нарезать овощи или замариновать мясо.

К счастью, в наше время есть много специальных приложений или планировщиков для создания меню и списков покупок. Они помогут лучше организовать свое время и обеспечить наличие всех необходимых продуктов под рукой.

Используйте технологии и готовые к приготовлению продукты

Современные кухонные приборы и уже готовые к приготовлению продукты могут значительно упростить и ускорить приготовление пищи, поэтому на них следует обратить особое внимание.

В частности, уже сложно представить современную кухню без мультипечи. Очень вкусно в ней запекать курятину – мясо, в котором идеально сочетаются польза, скорость приготовления и невероятный вкус.

Два уникальных бренда – Tefal и "Супер Филео" – это заметили и решили упростить жизнь украинцев, образовав идеальную коллаборацию для приготовления вкусных и здоровых блюд.



Tefal и "Супер Филео" создали идеальный дуэт / Фото Tefal и "Супер Филео"

Бренд "Супер Филео" выбирают миллионы украинцев. Ведь он предлагает полностью готовое к приготовлению филе бедра, что уже отделено от кости. Но главное, что отборная курятина, которая имеет превосходный вкус и поражает высоким качеством, – лучшее решение для увлекательных экспериментов на вашей кухне.

Чтобы насладиться сочным филе бедра "Супер Филео", не нужно использовать много посуды, ведь мясо уже готово к приготовлению. Просто выбираете рецепт, открываете упаковку и наслаждаетесь процессом.



В каждой упаковке "Супер Филео" – только высококачественная курятина / Фото "Супер Филео"

С универсальной мультипечью Tefal Easy Fry & Grill процесс создания кулинарных шедевров станет максимально простым и приятным. Ведь она обладает рядом существенных преимуществ перед обычной духовкой:

мультипечь готовит быстрее, чем духовка, в частности, потому что ее не надо предварительно разогревать;

Tefal Easy Fry & Grill потребляет меньше электроэнергии – экономия составляет до 70% по сравнению с классической духовкой;

решетки мультипечи легко моются благодаря фирменному антипригарному покрытию Tefal;

во время приготовления можно почти не использовать масло, что облегчает мытье, и делает блюда значительно полезнее.

Более того, бренды подготовили для каждого особые подарки! Чтобы их получить, достаточно приобрести "Супер Филео" с наклейкой в любимом супермаркете, найти и зарегистрировать код со стикера на сайте promo.ryaba.ua или отправить сообщение с кодом в чат-бот Telegram. Акция длится с 15 августа по 12 сентября.

Кроме того, при покупке продукции "Супер Филео" от 1 килограмма в фирменных магазинах сети "Наша Ряба", "Мясомаркет", "Украинский Цыпленок" и "Еда свежая" в период с 15 августа по 4 сентября, зарегистрировав код с чека на сайте, покупатели имеют возможность получить гарантированные подарки. Среди них:

100 мультипечей Tefal;

комбо-бокс №1 – куда входит экосумка, ложка Tefal и дождевик;

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Приготовление пищи с идеальным дуэтом Tefal и "Супер Филео" подарит вам только наслаждение и удовольствие. Это универсальное решение для тех, кто не имеет много времени или кулинарного опыта, но любит вкусную, разнообразную и полезную пищу.



С Tefal и "Супер Филео" приготовление пищи будет простым и приятным / Фото Tefal и "Супер Филео"

Работайте в режиме многозадачности

Используйте время на кухне максимально эффективно. Это можно сделать, выполняя несколько процессов одновременно. Например, пока вода для макарон закипает, можно подготовить соус или салат.

Если вы готовите несколько блюд одновременно, старайтесь синхронизировать процессы так, чтобы пока что-то готовится в духовке, вы могли готовить другое на плите. Это значительно сокращает общее время приготовления.

Выбирайте короткие и быстрые рецепты

Быстрые рецепты могут стать вашим спасением в будни, когда времени на приготовление пищи мало. Выбирайте блюда с простыми ингредиентами, которые не требуют сложной обработки или длительного времени приготовления.

В частности, это могут быть салаты, омлеты, паста, простые запеканки, блюда на гриле, сковороде или в мультипечи. Они не только быстрые в приготовлении, но и очень вкусные и полезные.

Займитесь подготовкой базы накануне

Заблаговременная подготовка основных ингредиентов или заготовок может значительно сократить время приготовления. Просто уделите для этого один день в неделе – отварите крупы, нарежьте овощи, замаринуйте мясо или приготовьте соусы.

Такие заготовки можно положить в герметичные контейнеры, хранить в холодильнике и использовать в течение недели. Например, отваренная киноа или рис могут стать основой для различных салатов или гарниров, а нарезанные овощи очень удобно использовать для быстрых супов, запеканок или жарки.



Заготовки помогут ускорить процесс приготовления / Фото Shutterstock

Убирайте в процессе приготовления

Уборка во время приготовления пищи помогает не только поддерживать чистоту на кухне, но и уменьшить время, потраченное после. Вместо того, чтобы накапливать грязную посуду и остатки продуктов, старайтесь сразу же мыть тарелки и убирать все лишнее.

Например, пока что-то жарится, печется или варится, вы можете быстро помыть ножи, доски или кастрюли, которые больше не нужны.

Для мгновенной уборки разлитых жидкостей или остатков пищи используйте кухонные полотенца. Это уменьшит риск появления засохших пятен, которые трудно отмываются.

Организованность и использование современных технологий и готовых к приготовлению продуктов помогут значительно сократить время на кухне. Приготовление пищи не должно быть обременительной рутиной. Ведь его можно сделать не только простым и быстрым, но и приятным, если придерживаться этих простых советов.