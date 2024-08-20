Топ-6 лайфхаків, як пришвидшити приготування їжі: що та як готувати, коли зовсім немає часу

Знаючи ці 6 простих лайфхаків, вам вдасться зекономити час та зусилля на приготування їжі. Ба більше, цей процес можна зробити приємним та захопливим. І навіть залишаться сили на нові звершення, зауважує 24 Канал.

Буде цікаво Приготування їжі ще не було таким зручним: ідеї особливих страв з курятини в мультипечі

Плануйте меню заздалегідь

Планування меню на тиждень (або хоча б на кілька днів) вперед значно зекономить ваш час. Просто створіть список страв, які ви плануєте приготувати, і розділіть їх на дні. Радимо враховувати при плануванні меню вже наявні інгредієнти, сезонні продукти та те, скільки часу займає приготування кожної страви.

Завдяки цьому лайфхаку вдасться ефективніше спланувати покупки, уникнути зайвих витрат і зменшити кількість візитів до магазину. Окрім того, якщо ви точно знаєте наперед, що готуватимете, то зможете заздалегідь підготувати деякі інгредієнти. Наприклад, нарізати овочі чи замаринувати м'ясо.

На щастя, в наш час є багато спеціальних додатків або планувальників для створення меню і списків покупок. Вони допоможуть краще організувати свій час і забезпечити наявність всіх необхідних продуктів під рукою.

Використовуйте технології та готові до приготування продукти

Сучасні кухонні прилади та вже готові до приготування продукти можуть значно спростити та прискорити приготування їжі, тому на них слід звернути особливу увагу.

Зокрема, вже складно уявити сучасну кухню без мультипечі. Дуже смачно в ній запікати курятину – м'ясо, в якому ідеально поєднуються користь, швидкість приготування та неймовірний смак.

Два унікальні бренди – Tefal та "Супер Філео" – це помітили та вирішили спростити життя українців, утворивши ідеальну колаборацію для приготування смачних і здорових страв.



Tefal та "Супер Філео" створили ідеальний дует / Фото Tefal та "Супер Філео"

Бренд "Супер Філео" обирають мільйони українців. Адже він пропонує повністю готове до приготування філе стегна, що вже відділене від кістки. Та головне, що відбірна курятина, яка має чудовий смак та вражає високою якістю, – найкраще рішення для захопливих експериментів на вашій кухні.

Щоб насолодитися соковитим філе стегна "Супер Філео", не потрібно використовувати багато посуду, адже м'ясо вже готове до приготування. Просто обираєте рецепт, відкриваєте упаковку і насолоджуєтеся процесом.



У кожній упаковці "Супер Філео" – лише високоякісна курятина / Фото "Супер Філео"

З універсальною мультипіччю Tefal Easy Fry & Grill процес створення кулінарних шедеврів стане максимально простим та приємним. Адже вона має низку суттєвих переваг перед звичайною духовкою:

мультипіч готує швидше, ніж духовка, зокрема, бо її не треба попередньо розігрівати;

Tefal Easy Fry & Grill споживає менше електроенергії – економія становить до 70% порівняно з класичною духовкою;

решітки мультипечі легко миються завдяки фірмовому антипригарному покриттю Tefal;

під час приготування можна майже не використовувати олію, що полегшує миття, і робить страви значно кориснішими.

Щобільше, бренди підготували для кожного особливі подарунки! Щоб їх отримати, достатньо придбати "Супер Філео" з наліпкою в улюбленому супермаркеті, знайти та зареєструвати код зі стікеру на сайті promo.ryaba.ua або відправити повідомлення з кодом в чат-бот Telegram. Акція триває з 15 серпня до 12 вересня.

Крім того, при купівлі продукції "Супер Філео" від 1 кілограма у фірмових магазинах мережі "Наша Ряба", "М'ясомаркет", "Українське Курча" та "Їжа свіжа" у період з 15 серпня по 4 вересня, зареєструвавши код з чека на сайті, покупці мають можливість отримати гарантовані подарунки. Серед них:

100 мультипечей Tefal;

комбо-бокс №1 – куди входить екосумка, ложка Tefal та дощовик;

комбо-бокс №2 – куди входить екосумка, прес для часнику Tefal та магнітний планер;

комбо-бокс №3 – куди входить екосумка, контейнер Tefal та дощовик;

екосумка;

шопер;

термочашки;

знижки на продукцію Tefal 5%, 10%, 15% та 20%.

Детальніше про акції можна дізнатися за посиланням.

Приготування їжі з ідеальним дуетом Tefal та "Супер Філео" подарує вам лише насолоду і задоволення. Це універсальне рішення для тих, хто не має багато часу чи кулінарного досвіду, але любить смачну, різноманітну та корисну їжу.



З Tefal та "Супер Філео" приготування їжі буде простим і приємним / Фото Tefal та "Супер Філео"

Працюйте в режимі багатозадачності

Використовуйте час на кухні максимально ефективно. Це можна зробити, виконуючи кілька процесів одночасно. Наприклад, поки вода для макаронів закипає, можна підготувати соус або салат.

Якщо ви готуєте кілька страв водночас, намагайтеся синхронізувати процеси так, щоб поки щось готується в духовці, ви могли готувати інше на плиті. Це значно скорочує загальний час приготування.

Обирайте короткі та швидкі рецепти

Швидкі рецепти можуть стати вашим порятунком у будні, коли часу на приготування їжі є обмаль. Обирайте страви з простими інгредієнтами, які не вимагають складної обробки або тривалого часу приготування.

Зокрема, це можуть бути салати, омлети, паста, прості запіканки, страви на грилі, пательні чи в мультипечі. Вони не лише швидкі в приготуванні, але й дуже смачні та корисні.

Займіться підготовкою бази напередодні

Завчасна підготовка основних інгредієнтів або заготовок може значно скоротити час приготування. Просто приділіть для цього один день у тижні – відваріть крупи, наріжте овочі, замаринуйте м'ясо або приготуйте соуси.

Такі заготовки можна покласти у герметичні контейнери, зберігати в холодильнику та використовувати протягом тижня. Наприклад, відварена кіноа або рис можуть стати основою для різних салатів або гарнірів, а нарізані овочі дуже зручно використовувати для швидких супів, запіканок або смаження.



Заготовки допоможуть пришвидшити процес приготування / Фото Shutterstock

Прибирайте в процесі приготування

Прибирання під час приготування їжі допомагає не лише підтримувати чистоту на кухні, а й зменшити час, витрачений опісля. Замість того, щоб накопичувати брудний посуд і залишки продуктів, намагайтеся одразу ж мити тарілки та забирати все зайве.

Наприклад, поки щось смажиться, печеться чи вариться, ви можете швидко помити ножі, дошки або каструлі, які більше не потрібні.

Для миттєвого прибирання розлитих рідин або залишків їжі використовуйте кухонні рушники. Це зменшить ризик появи засохлих плям, які важко відмиваються.

Організованість і використання сучасних технологій та готових до приготування продуктів допоможуть значно скоротити час на кухні. Приготування їжі не повинне бути обтяжливою рутиною. Адже його можна зробити не лише простим і швидким, а й приємним, якщо дотримуватися цих простих порад.