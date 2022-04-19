Зеленский и фон дер Ляен обсудили, как Евросоюз может еще помочь Украине. Об этом президент рассказал во время своего вечернего обращения 19 апреля, сообщает 24 канал.

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Глава государства пообщался с президентом Еврокомиссии

Зеленский рассказал, что разговаривал с фон дер Ляен. В частности, они общались об оборонных, финансовых и гуманитарных нуждах Украины.

Ускоряем процедуры, чтобы Украина двигалась быстрее в европейской интеграции. Сейчас, во время войны, это движение и его скорость также элементы защиты нашего государства, сохранения свободы для нашего народа,

– отметил глава государства.

Президент Еврокомиссии также прокомментировала этот разговор в своем твиттере.

"Приятно общаться с президентом Зеленским о том, как еще больше увеличить нашу помощь Украине. Мы обсудили финансовую помощь и помощь в безопасности, а также ответы Украины на анкету по поводу членства в ЕС", – отметила фон дер Ляен.

Она подытожила, что Еврокомиссия готова поддержать Украину, ведь она принадлежит к европейской семье.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: