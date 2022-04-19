Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили, як Євросоюз може ще допомогти Україні. Про це президент розповів під час свого вечірнього звернення 19 квітня, повідомляє 24 канал.

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Глава держави поспілкувався з президенткою Єврокомісії

Зеленський розповів, що мав розмову з фон дер Ляєн. Зокрема, вони спілкувалися про оборонні, фінансові та гуманітарні потреби України.

Прискорюємо процедури, щоб Україна якнайшвидше рухалась у європейській інтеграції. Зараз, під час війни, цей рух та його швидкість також є елементами захисту нашої держави, збереження свободи для нашого народу,

– зазначив глава держави.

Президентка Єврокомісії також прокоментувала цю розмову у своєму твітері.

"Приємно спілкуватися з президентом Зеленським про те, як ще більше збільшити нашу допомогу Україні. Ми обговорили фінансову допомогу та допомогу в безпеці, а також відповіді України на анкету щодо членства в ЄС", – зауважила фон дер Ляєн.

Вона підсумувала, що Єврокомісія готова підтримати Україну, адже вона належить до європейської родини.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: