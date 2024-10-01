Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции. Он отметил, что поддерживает продолжение помощи Украине. И отметил, что как в США, так и в Европе понимают, что любое преимущество Путина будет влиять на ситуацию с безопасностью в Альянсе.

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"Первое – нам нужно решить вопрос войны. Чтобы Украина получила преимущество как независимая демократическая страна. Это наш приоритет. Я не буду вдаваться в детали пока о том, какой путь вступления Украины в НАТО. Но многое зависит от лидеров страны и того, как будет развиваться война", – зазанчив Рютте.

По словам генсека, внимание стран Альянса должно быть сосредоточено на военных усилиях, ведь чем больше они помогают Украине, тем быстрее закончится война.

"Мы хотим, чтобы Украина получила преимущества и в результате, когда мы будем говорить о мире, именно Киев должен решить, когда они будут готовы вести переговоры. Мы должны наблюдать, как будут развиваться события и в этом контексте решать членство Украины в НАТО", – добавил Рютте.

Возможно ли вступление с оккупированными территориями

В то же время Йенс Столтенберг, который вскоре покидает пост генерального секретаря НАТО, тоже прокомментировал вопрос приглашения Украины в Альянс, в частности в тех реалиях, когда часть территории оккупирована. Столтенберг отметил, что это должны решать государства-члены Альянса, пишет "Интерфакс".

"Конечно, если говорим, что единственный способ для Украины стать членом НАТО – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией", – отметил действующий генсек Альянса.

При этом подчеркнул, что что гарантии безопасности НАТО является путем обеспечения длительного и справедливого мира для Украины.

А вот, относительно того, возможен ли сценарий, когда Украина становится членом Альянса с частично оккупированными территориями, Столтенберг отметил, что это "решают союзники по НАТО".

"И опять-таки, Украина сама будет решать, что является приемлемым. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии статьи 5 применяться к частям украинской территории", – отметил Столтенберг.

К слову, идея возможного приглашения Украины в НАТО "частями" (с временно оккупированными территориями) активно обсуждалась в прошлом году на фоне подготовки к Вильнюсскому саммиту Альянса.