Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, военная помощь очень необходима Украине.

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Марк Рютте отметил дальнейшую поддержку Украины

Он подчеркнул, что каждый союзник самостоятельно определяет уровень поддержки для Украины.

Украина ведет войну самообороны. Это означает, что Украина имеет право защищать себя. И как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Это означает поддержку украинского права на самооборону. Но каждый союзник определяет уровень своей поддержки для Украины. Это не я решаю от имени Альянса. Это партнеры решают,

– заявил Рютте.

Он также отметил, что одно лишь конкретное оружие не сможет завершить войну, однако поддержка союзников имеет для Украины огромную значимость.

"Надо понимать, что одно конкретное оружие не решит войну. Но это очень важно. Я понимаю просьбу Украины. Но опять же – это союзники должны решать что делать. И есть определенные партнеры, например США. Их руководство потратило миллиарды долларов, помогая Украине в самообороне. Четко можно сказать, что Украина без помощи США вряд ли была независимой страной", – добавил генсек НАТО.

Напомним, что аналитики ISW считают, что преимущества для Украины от ударов вглубь России превышают риски российского возмездия.